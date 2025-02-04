Тварина на дорозі: що робити водієві авто

Перше, що слід сказати: побачивши під час руху попереду тварину на дорозі, водій має думати не про її порятунок, а безпеку своїх пасажирів. Цього вимагають не тільки закони логіки, а й закони України – бо коли після невдалої спроби оминути собачку в авто травмуються люди, статтю Карного Кодексу будуть інкримінувати не їй, а водієві.

Що буває через тварин на дорозі

ДТП. Будь-яке зіткнення на дорозі вважається дорожньо-транспортною пригодою, і з котиком у тому числі;

Травмовані і загиблі люди. Дуже часто спроба водія оминути тварину призводить до зіткнення з іншими об’єктами;

Пошкодження автомобіля, у тому числі тотальні. Навіть кішка та собака залишає пошкодження на бампері сучасного авто, а якщо це буде лось чи дерево?;

Штраф для водія. Якщо дика тварина загине, водія в судовому порядку часто визнають винним і накладають на нього штраф;

Позбавлення водія водійських прав. Залишення місця ДТП, в якому хтось чи щось постраждало, карається штрафом чи позбавленням прав;

Кілька років ув’язнення для водія. Якщо суд визнає, що пасажир травмувався чи загинув через дії водія, останнього можуть відправити у в’язницю на строк від 3 до 8 років (ч.2 ст.286 КК України).

Чи варто об’їжджати тварину на дорозі

Найважче, що треба зробити водієві, який раптом побачив попереду собаку, їжака, лисицю, лося тощо – утриматись від миттєвої реакції кермом і гальмування "в підлогу". Цього не можна робити з кількох причин:

Перш ніж маневрувати, слід уявити наслідки маневру;

Різкі маніпуляції з кермом та педалями на швидкості призводять до заносу та інших неконтрольованих еволюцій машини – навіть на сухій дорозі;

Через різке уповільнення чи зміну смуги руху на ваше авто можуть налетіти інші машини, які їдуть позаду – хоча собака при цьому може не постраждати.

Коротше кажучи, побачивши попереду на дорозі чи на узбіччі тварину, перш ніж щось робити, оцініть ситуацію. Чи не їдуть позаду та поряд інші машини, чи не слизька дорога, нарешті, наскільки велика і масивна сама тварина – все це має бути враховано водієм, перш ніж він вирішить – намагатись об’їхати несподівану перешкоду чи гальмувати (потроху чи інтенсивно) з розумінням того, що зіткнення з твариною таки відбудеться.

А якщо тварина на дорозі велика?

Якщо машина їде швидко, то навіть заєць чи лисиця завдасть пошкоджень бамперу, капоту та фарам. Якщо автомобіль на відносно невеликій швидкості у 50 км/год зіб'є кабана вагою 80 кг, машина зазнає удару з силою в дві тони.

Тому коли з'являється тварина, слід увімкнути дальнє світло, за можливості знизити швидкість і подавати звуковий сигнал, щоб змусити її покинути проїзну частину. Слід пам’ятати, що тварини спроможні на нелогічні дії, і слід остерігатися також відсталих або панікуючих тварин, які можуть раптово вискочити на дорогу або повернути і продовжити рух нею попереду вашої машини. Відтак, навіть після того, як тварини перейшли дорогу, продовжуйте рух повільно і стежте за узбіччям – там можуть з’явитись інші особини.

Попри все майте на увазі, що зіткнення з кабаном, лосем чи оленем буде не таким сумним, як із зустрічним авто, яке несеться вам в лоб на 100 км/год. Тож коли зіткнення не уникнути, експерти рекомендують гальмувати і тримати автомобіль на своїй смузі руху. Звертати з дороги – варіант дуже ризикований, він може призвести до зіткнень більш серйозних, ніж з дикою твариною: з іншим авто, стовпом, деревом.

Коротко

Найбільшу небезпеку з точки зору теми цієї статті становлять заміські автотраси. Там, де вони проходять через ліси, біля водойм та інших локації, цікавих для диких тварин, ймовірність зіткнення найбільша. Якщо це багатосмугова автотраса, машини тут їдуть швидко, що робить наслідки зіткнень з тваринами більш важкими. Причому далеко не завжди (принаймні, в Україні) такі ділянки позначаються знаком 1.36. "Дикі тварини".

Відтак, експерти з дорожньо-транспортних пригод та представники страхових компаній, які часто розслідують аварії через тварин на дорозі, радять у таких зонах рухатися зі швидкістю не вище 70-80 км/год, уникати обгонів і уважно стежити за узбіччями.