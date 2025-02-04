Тварина на дорозі: що робити водієві авто

Більшість водіїв ставиться до тварини на дорозі зовсім не так, як слід – при тому що насправді це ситуація з перспективою на цілу купу неприємностей. Автожурналісти rbc.ua зібрали поради і страшилки відразу з кількох джерел.
Про те, як правильно вчиняти, коли перед вашим авто на дорозі опиняється тварина, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, Карний кодекс України, матеріали AutoBild та DEKRA Accident Research.
Перше, що слід сказати: побачивши під час руху попереду тварину на дорозі, водій має думати не про її порятунок, а безпеку своїх пасажирів. Цього вимагають не тільки закони логіки, а й закони України – бо коли після невдалої спроби оминути собачку в авто травмуються люди, статтю Карного Кодексу будуть інкримінувати не їй, а водієві.
Найважче, що треба зробити водієві, який раптом побачив попереду собаку, їжака, лисицю, лося тощо – утриматись від миттєвої реакції кермом і гальмування "в підлогу". Цього не можна робити з кількох причин:
Якщо машина їде швидко, то навіть заєць чи лисиця завдасть пошкоджень бамперу, капоту та фарам. Якщо автомобіль на відносно невеликій швидкості у 50 км/год зіб'є кабана вагою 80 кг, машина зазнає удару з силою в дві тони.
Тому коли з'являється тварина, слід увімкнути дальнє світло, за можливості знизити швидкість і подавати звуковий сигнал, щоб змусити її покинути проїзну частину. Слід пам’ятати, що тварини спроможні на нелогічні дії, і слід остерігатися також відсталих або панікуючих тварин, які можуть раптово вискочити на дорогу або повернути і продовжити рух нею попереду вашої машини. Відтак, навіть після того, як тварини перейшли дорогу, продовжуйте рух повільно і стежте за узбіччям – там можуть з’явитись інші особини.
Попри все майте на увазі, що зіткнення з кабаном, лосем чи оленем буде не таким сумним, як із зустрічним авто, яке несеться вам в лоб на 100 км/год. Тож коли зіткнення не уникнути, експерти рекомендують гальмувати і тримати автомобіль на своїй смузі руху. Звертати з дороги – варіант дуже ризикований, він може призвести до зіткнень більш серйозних, ніж з дикою твариною: з іншим авто, стовпом, деревом.
Найбільшу небезпеку з точки зору теми цієї статті становлять заміські автотраси. Там, де вони проходять через ліси, біля водойм та інших локації, цікавих для диких тварин, ймовірність зіткнення найбільша. Якщо це багатосмугова автотраса, машини тут їдуть швидко, що робить наслідки зіткнень з тваринами більш важкими. Причому далеко не завжди (принаймні, в Україні) такі ділянки позначаються знаком 1.36. "Дикі тварини".
Відтак, експерти з дорожньо-транспортних пригод та представники страхових компаній, які часто розслідують аварії через тварин на дорозі, радять у таких зонах рухатися зі швидкістю не вище 70-80 км/год, уникати обгонів і уважно стежити за узбіччями.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чого не можна робити на машині з автоматом.