Животное на дороге: что делать водителю авто

Первое, что следует сказать: увидев во время движения впереди животное на дороге, водитель должен думать не о его спасении, а о безопасности своих пассажиров. Этого требуют не только законы логики, но и законы Украины - потому что когда после неудачной попытки обойти собачку в авто травмируются люди, статью Уголовного Кодекса будут инкриминировать не ей, а водителю.

Что бывает из-за животных на дороге

ДТП. Любое столкновение на дороге считается дорожно-транспортным происшествием, и с котиком в том числе;

Травмированные и погибшие люди. Очень часто попытка водителя обойти животное приводит к столкновению с другими объектами;

Повреждения автомобиля, в том числе тотальные. Даже кошка и собака оставляет повреждения на бампере современного авто, а если это будет лось или дерево?

Штраф для водителя. Если дикое животное погибнет, водителя в судебном порядке часто признают виновным и накладывают на него штраф;

Лишение водителя водительских прав. Оставление места ДТП, в котором кто-то или что-то пострадало, наказывается штрафом или лишением прав;

Несколько лет заключения для водителя. Если суд признает, что пассажир травмировался или погиб из-за действий водителя, последнего могут отправить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет (ч.2 ст.286 УК Украины).

Стоит ли объезжать животное на дороге

Самое трудное, что надо сделать водителю, который вдруг увидел впереди собаку, ежа, лису, лося и т.д. - воздержаться от мгновенной реакции рулем и торможения "в пол". Этого нельзя делать по нескольким причинам:

Прежде чем маневрировать, следует представить последствия маневра;

Резкие манипуляции с рулем и педалями на скорости приводят к заносу и другим неконтролируемым эволюциям машины - даже на сухой дороге;

Из-за резкого замедления или смены полосы движения на ваше авто могут налететь другие машины, которые едут позади - хотя собака при этом может не пострадать.

Короче говоря, увидев впереди на дороге или на обочине животное, прежде чем что-то делать, оцените ситуацию. Не едут позади и рядом другие машины, не скользкая ли дорога, наконец, насколько большое и массивное само животное - все это должно быть учтено водителем, прежде чем он решит - пытаться объехать неожиданное препятствие или тормозить (понемногу или интенсивно) с пониманием того, что столкновение с животным таки произойдет.

А если животное на дороге большое?

Если машина едет быстро, то даже заяц или лиса нанесет повреждения бамперу, капоту и фарам. Если автомобиль на относительно небольшой скорости в 50 км/ч собьет кабана весом 80 кг, машина получит удар с силой в две тонны.

Поэтому когда появляется животное, следует включить дальний свет, по возможности снизить скорость и подавать звуковой сигнал, чтобы заставить его покинуть проезжую часть. Следует помнить, что животные способны на нелогичные действия, и следует остерегаться также отсталых или паникующих животных, которые могут внезапно выскочить на дорогу или повернуть и продолжить движение по ней впереди вашей машины. Поэтому, даже после того, как животные перешли дорогу, продолжайте движение медленно и следите за обочиной - там могут появиться другие особи.

Несмотря на все имейте в виду, что столкновение с кабаном, лосем или оленем будет не таким печальным, как со встречным авто, которое несется вам в лоб на 100 км/ч. Поэтому когда столкновения не избежать, эксперты рекомендуют тормозить и держать автомобиль на своей полосе движения. Сворачивать с дороги - вариант очень рискованный, он может привести к столкновениям более серьезным, чем с диким животным: с другим авто, столбом, деревом.

Вкратце

Наибольшую опасность с точки зрения темы этой статьи представляют загородные автотрассы. Там, где они проходят через леса, возле водоемов и других локации, интересных для диких животных, вероятность столкновения наибольшая. Если это многополосная автотрасса, машины здесь едут быстро, что делает последствия столкновений с животными более тяжелыми. Причем далеко не всегда (по крайней мере, в Украине) такие участки обозначаются знаком 1.36. "Дикие животные".

Поэтому эксперты по дорожно-транспортным происшествиям и представители страховых компаний, которые часто расследуют аварии из-за животных на дороге, советуют в таких зонах двигаться со скоростью не выше 70-80 км/ч, избегать обгонов и внимательно следить за обочинами.