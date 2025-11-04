"Тут має звучати Україна": в Одесі зупинили роботу Palladium через російську музику

Нагадаємо, в Одесі спалахнув скандал після того, як у клубі Palladium діджей увімкнув російську пісню перед тисячною публікою. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер назвав це неприпустимим під час війни з РФ і доручив провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу.

РБК-Україна також писало, що в Україні діє заборона на публічне виконання російської музики, а за її відтворення у закладах передбачено штрафи. Юристка Каріна Гринчик наголошує: слухати російських виконавців під час війни - це не лише питання смаку, а й моральної відповідальності. За приватне прослуховування покарання немає, але за публічне - штраф, який можуть підвищити. У кількох містах уже були випадки, коли людей притягували до відповідальності за публічне слухання російської музики.