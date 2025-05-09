"Тут було життя": в одному з міст Донецької області закрили останню "Нову пошту"

Сьогодні, 9 травня, "Нова пошта" закриває останнє відділення в одному з міст Донецької області. Таке рішення схвалили на тлі безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.
"Сьогодні ми закриваємо останнє відділення "Нової пошти" в Костянтинівці Донецької області", - повідомили у компанії.
Уточнюється, що ще до лютого 2025 року в місті працювали чотири відділення НП.
Проте після запровадження спеціального пропускного режиму два з них було евакуйовано в інші населені пункти Донецької області.
"Наші колеги - Ігор, Лариса, Денис і Валерія із відділення №7 - лишалися у райцентрі та були готові повернутися до роботи будь-якої миті, але, на жаль, безпекова ситуація в місті цього не дозволила", - розповіли у "Новій пошті".
У компанії повідомили, що відділення №2 у Костянтинівці продовжувало працювати завдяки керівниці відділення Катерині та операторці Діані.
"Вони щодня виходили на зміну, попри масовані обстріли. Залишалися, бо хотіли допомогти нашим людям", - уточнили у прес-службі НП.
Наголошується, що це місце було не лише про посилки, адже там мешканці міста:
"Тут було життя", - пояснили українцям.
Насамкінець у компанії подякували кожному зі співробітників - за стійкість, відвагу та вірність справі.
"І дякуємо Силам оборони України, які боронять місто. Ми обов'язково повернемося в Костянтинівку. Щойно це стане можливим", - підсумували в "Новій пошті".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що останнє відділення "Нової пошти" закрили у Покровську та показували, як воно працювало в умовах війни.
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