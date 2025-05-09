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"Тут було життя": в одному з міст Донецької області закрили останню "Нову пошту"

П'ятниця 09 травня 2025 12:28
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"Тут було життя": в одному з міст Донецької області закрили останню "Нову пошту" Останнє відділення НП в одному з міст Донецької області закрили через російську агресію (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 травня, "Нова пошта" закриває останнє відділення в одному з міст Донецької області. Таке рішення схвалили на тлі безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

В якому місті закривають останню "Нову пошту"

"Сьогодні ми закриваємо останнє відділення "Нової пошти" в Костянтинівці Донецької області", - повідомили у компанії.

&quot;Тут було життя&quot;: в одному з міст Донецької області закрили останню &quot;Нову пошту&quot;Відділення НП у Костянтинівці (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Уточнюється, що ще до лютого 2025 року в місті працювали чотири відділення НП.

Проте після запровадження спеціального пропускного режиму два з них було евакуйовано в інші населені пункти Донецької області.

"Наші колеги - Ігор, Лариса, Денис і Валерія із відділення №7 - лишалися у райцентрі та були готові повернутися до роботи будь-якої миті, але, на жаль, безпекова ситуація в місті цього не дозволила", - розповіли у "Новій пошті".

&quot;Тут було життя&quot;: в одному з міст Донецької області закрили останню &quot;Нову пошту&quot;Наслідки ворожої агресії в місті (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Як працювало останнє відділення НП у Костянтинівці

У компанії повідомили, що відділення №2 у Костянтинівці продовжувало працювати завдяки керівниці відділення Катерині та операторці Діані.

"Вони щодня виходили на зміну, попри масовані обстріли. Залишалися, бо хотіли допомогти нашим людям", - уточнили у прес-службі НП.

&quot;Тут було життя&quot;: в одному з міст Донецької області закрили останню &quot;Нову пошту&quot;Відділення "Нової пошти" допомагало місцевим мешканцям (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Наголошується, що це місце було не лише про посилки, адже там мешканці міста:

  • заряджали телефони;
  • готували їжу;
  • підключалися до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними;
  • зустрічалися зі знайомими;
  • підтримували один одного.

"Тут було життя", - пояснили українцям.

&quot;Тут було життя&quot;: в одному з міст Донецької області закрили останню &quot;Нову пошту&quot;Відділення НП до закриття (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Насамкінець у компанії подякували кожному зі співробітників - за стійкість, відвагу та вірність справі.

"І дякуємо Силам оборони України, які боронять місто. Ми обов'язково повернемося в Костянтинівку. Щойно це стане можливим", - підсумували в "Новій пошті".

&quot;Тут було життя&quot;: в одному з міст Донецької області закрили останню &quot;Нову пошту&quot;Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що останнє відділення "Нової пошти" закрили у Покровську та показували, як воно працювало в умовах війни.

Читайте також, як і для кого "Нова пошта" змінила тарифи.

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