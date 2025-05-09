"Тут було життя": в одному з міст Донецької області закрили останню "Нову пошту"

Сьогодні, 9 травня, "Нова пошта" закриває останнє відділення в одному з міст Донецької області. Таке рішення схвалили на тлі безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

В якому місті закривають останню "Нову пошту"

"Сьогодні ми закриваємо останнє відділення "Нової пошти" в Костянтинівці Донецької області", - повідомили у компанії.

Відділення НП у Костянтинівці (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Уточнюється, що ще до лютого 2025 року в місті працювали чотири відділення НП.

Проте після запровадження спеціального пропускного режиму два з них було евакуйовано в інші населені пункти Донецької області.

"Наші колеги - Ігор, Лариса, Денис і Валерія із відділення №7 - лишалися у райцентрі та були готові повернутися до роботи будь-якої миті, але, на жаль, безпекова ситуація в місті цього не дозволила", - розповіли у "Новій пошті".

Наслідки ворожої агресії в місті (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Як працювало останнє відділення НП у Костянтинівці

У компанії повідомили, що відділення №2 у Костянтинівці продовжувало працювати завдяки керівниці відділення Катерині та операторці Діані.

"Вони щодня виходили на зміну, попри масовані обстріли. Залишалися, бо хотіли допомогти нашим людям", - уточнили у прес-службі НП.

Відділення "Нової пошти" допомагало місцевим мешканцям (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Наголошується, що це місце було не лише про посилки, адже там мешканці міста:

заряджали телефони;

готували їжу;

підключалися до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними;

зустрічалися зі знайомими;

підтримували один одного.

"Тут було життя", - пояснили українцям.

Відділення НП до закриття (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Насамкінець у компанії подякували кожному зі співробітників - за стійкість, відвагу та вірність справі.

"І дякуємо Силам оборони України, які боронять місто. Ми обов'язково повернемося в Костянтинівку. Щойно це стане можливим", - підсумували в "Новій пошті".

Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)