"Тут была жизнь": в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю "Новую почту"
Сегодня, 9 мая, "Новая почта" закрывает последнее отделение в одном из городов Донецкой области. Такое решение приняли на фоне ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
В каком городе закрывают последнюю "Новую почту"
"Сегодня мы закрываем последнее отделение "Новой почты" в Константиновке Донецкой области", - сообщили в компании.
Отделение НП в Константиновке (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Уточняется, что еще до февраля 2025 года в городе работали четыре отделения НП.
Однако после введения специального пропускного режима два из них были эвакуированы в другие населенные пункты Донецкой области.
"Наши коллеги - Игорь, Лариса, Денис и Валерия из отделения №7 - оставались в райцентре и были готовы вернуться к работе в любой момент, но, к сожалению, ситуация с безопасностью в городе этого не позволила", - рассказали в "Новой почте".
Последствия вражеской агрессии в городе (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Как работало последнее отделение НП в Константиновке
В компании сообщили, что отделение №2 в Константиновке продолжало работать благодаря руководительнице отделения Екатерине и оператору Диане.
"Они ежедневно выходили на смену, несмотря на массированные обстрелы. Оставались, потому что хотели помочь нашим людям", - уточнили в пресс-службе ЧП.
Отделение "Новой почты" помогало местным жителям (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Отмечается, что это место было не только о посылках, ведь там жители города:
- заряжали телефоны;
- готовили еду;
- подключались к интернету, чтобы пообщаться с родными;
- встречались со знакомыми;
- поддерживали друг друга.
"Здесь была жизнь", - объяснили украинцам.
Отделение НП до закрытия (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
В завершение в компании поблагодарили каждого из сотрудников - за стойкость, отвагу и верность делу.
"И спасибо Силам обороны Украины, которые защищают город. Мы обязательно вернемся в Константиновку. Как только это станет возможным", - подытожили в "Новой почте".
Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)
Напомним, ранее мы рассказывали, что последнее отделение "Новой почты" закрыли в Покровске и показывали, как оно работало в условиях войны.
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