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"Тут была жизнь": в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю "Новую почту"

Пятница 09 мая 2025 12:28
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"Тут была жизнь": в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю "Новую почту" Последнее отделение НП в одном из городов Донецкой области закрыли из-за российской агрессии (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 9 мая, "Новая почта" закрывает последнее отделение в одном из городов Донецкой области. Такое решение приняли на фоне ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

В каком городе закрывают последнюю "Новую почту"

"Сегодня мы закрываем последнее отделение "Новой почты" в Константиновке Донецкой области", - сообщили в компании.

&quot;Тут была жизнь&quot;: в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю &quot;Новую почту&quot;Отделение НП в Константиновке (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Уточняется, что еще до февраля 2025 года в городе работали четыре отделения НП.

Однако после введения специального пропускного режима два из них были эвакуированы в другие населенные пункты Донецкой области.

"Наши коллеги - Игорь, Лариса, Денис и Валерия из отделения №7 - оставались в райцентре и были готовы вернуться к работе в любой момент, но, к сожалению, ситуация с безопасностью в городе этого не позволила", - рассказали в "Новой почте".

&quot;Тут была жизнь&quot;: в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю &quot;Новую почту&quot;Последствия вражеской агрессии в городе (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Как работало последнее отделение НП в Константиновке

В компании сообщили, что отделение №2 в Константиновке продолжало работать благодаря руководительнице отделения Екатерине и оператору Диане.

"Они ежедневно выходили на смену, несмотря на массированные обстрелы. Оставались, потому что хотели помочь нашим людям", - уточнили в пресс-службе ЧП.

&quot;Тут была жизнь&quot;: в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю &quot;Новую почту&quot;Отделение "Новой почты" помогало местным жителям (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Отмечается, что это место было не только о посылках, ведь там жители города:

  • заряжали телефоны;
  • готовили еду;
  • подключались к интернету, чтобы пообщаться с родными;
  • встречались со знакомыми;
  • поддерживали друг друга.

"Здесь была жизнь", - объяснили украинцам.

&quot;Тут была жизнь&quot;: в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю &quot;Новую почту&quot;Отделение НП до закрытия (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

В завершение в компании поблагодарили каждого из сотрудников - за стойкость, отвагу и верность делу.

"И спасибо Силам обороны Украины, которые защищают город. Мы обязательно вернемся в Константиновку. Как только это станет возможным", - подытожили в "Новой почте".

&quot;Тут была жизнь&quot;: в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю &quot;Новую почту&quot;Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Напомним, ранее мы рассказывали, что последнее отделение "Новой почты" закрыли в Покровске и показывали, как оно работало в условиях войны.

Читайте также, как и для кого "Новая почта" изменила тарифы.

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