"Тут была жизнь": в одном из городов Донецкой области закрыли последнюю "Новую почту"

Сегодня, 9 мая, "Новая почта" закрывает последнее отделение в одном из городов Донецкой области. Такое решение приняли на фоне ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

В каком городе закрывают последнюю "Новую почту"

"Сегодня мы закрываем последнее отделение "Новой почты" в Константиновке Донецкой области", - сообщили в компании.

Отделение НП в Константиновке (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Уточняется, что еще до февраля 2025 года в городе работали четыре отделения НП.

Однако после введения специального пропускного режима два из них были эвакуированы в другие населенные пункты Донецкой области.

"Наши коллеги - Игорь, Лариса, Денис и Валерия из отделения №7 - оставались в райцентре и были готовы вернуться к работе в любой момент, но, к сожалению, ситуация с безопасностью в городе этого не позволила", - рассказали в "Новой почте".

Последствия вражеской агрессии в городе (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Как работало последнее отделение НП в Константиновке

В компании сообщили, что отделение №2 в Константиновке продолжало работать благодаря руководительнице отделения Екатерине и оператору Диане.

"Они ежедневно выходили на смену, несмотря на массированные обстрелы. Оставались, потому что хотели помочь нашим людям", - уточнили в пресс-службе ЧП.

Отделение "Новой почты" помогало местным жителям (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Отмечается, что это место было не только о посылках, ведь там жители города:

заряжали телефоны;

готовили еду;

подключались к интернету, чтобы пообщаться с родными;

встречались со знакомыми;

поддерживали друг друга.

"Здесь была жизнь", - объяснили украинцам.

Отделение НП до закрытия (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

В завершение в компании поблагодарили каждого из сотрудников - за стойкость, отвагу и верность делу.

"И спасибо Силам обороны Украины, которые защищают город. Мы обязательно вернемся в Константиновку. Как только это станет возможным", - подытожили в "Новой почте".

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)