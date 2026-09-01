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Туск заявив про "вирішальні місяці" не лише для України, а й для Польщі

14:45 01.09.2026 Вт
2 хв
Польський прем'єр нагадав про головний урок подій 1939 року
aimg Валерій Ульяненко
Туск заявив про "вирішальні місяці" не лише для України, а й для Польщі Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Осінь та зима можуть стати визначальними не лише для незалежності України, а й для безпеки всієї Європи. Захід має проявити солідарність, щоб не допустити повторення помилок минулого.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За словами польського прем'єра, наразі весь вільний світ має об'єднатися заради підтримки Києва, оскільки наближається критичний період.

"Ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь та зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для нас", - наголосив політик.

Він додав, що від виживання України залежить безпека самої Польщі та всього глобального світу, тому партнери мають діяти вже сьогодні.

Уроки Другої світової війни

Туск переконаний, що сучасним лідерам необхідно зробити правильні висновки з подій 1939 року. Він підкреслив, що не можна проводити безпорадну політику та піддаватися злу, брехні чи ненависті.

Прем'єр нагадав, що відповідальність за розв'язання Другої світової війни несуть нацистська Німеччина та Радянська Росія - тоді світ дозволив їм безкарно вчиняти агресію.

"Тут немає жодної двозначності. Це було, є і залишатиметься очевидним для кожної порядної людини, незалежно від того, де вона народилася чи якої національності", - заявив очільник польського уряду.

Опора на власні сили

Головний урок тих часів, на думку Туска, полягає в тому, що демократичні країни мають бути сильними, покладатися на власні можливості та створювати справжні союзи, а не просто чекати на реакцію інших.

Він нагадав, що зараз Росія є жорстоким агресором. Туск зазначив, що через 87 років після початку Другої світової "зло знову чатує поруч", і обов'язок Заходу - усвідомити, що від подій в Україні залежить доля всієї Європи.

Нагадаємо, нещодавно Туск заявив, що країна-агресорка готується до чергової ескалації, а наступні пів року будуть вирішальними для безпеки регіону.

За його словами, з цих причин НАТО та окремі члени Альянсу не можуть виключати можливих російських провокацій.

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Дональд Туск Російська Федерація Війна в Україні
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