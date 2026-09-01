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Туск заявил о "решающих месяцах" не только для Украины, но и для Польши

14:45 01.09.2026 Вт
2 мин
Польский премьер напомнил о главном уроке событий 1939 года
aimg Валерий Ульяненко
Туск заявил о "решающих месяцах" не только для Украины, но и для Польши Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Осень и зима могут стать определяющими не только для независимости Украины, но и для безопасности всей Европы. Запад должно проявить солидарность, чтобы не допустить повторения ошибок прошлого.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По словам польского премьера, сейчас весь свободный мир должен объединиться ради поддержки Киева, поскольку приближается критический период.

"Мы должны сказать это вслух. Ближайшие месяцы, эта осень и впереди зима могут быть решающими не только для независимости Украины, но и для нас", - подчеркнул политик.

Он добавил, что от выживания Украины зависит безопасность самой Польши и всего глобального мира, потому партнеры должны действовать уже сегодня.

Уроки Второй мировой войны

Туск убежден, что современным лидерам необходимо сделать правильные выводы из событий 1939 года. Он подчеркнул, что нельзя проводить беспомощную политику и поддаваться злу, лжи или ненависти.

Премьер напомнил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несут нацистская Германия и Советская Россия - тогда мир позволил им безнаказанно совершать агрессию.

"Здесь нет никакой двусмысленности. Это было, есть и будет оставаться очевидным для каждого порядочного человека, независимо от того, где он родился или какой национальности", - заявил глава польского правительства.

Опора на собственные силы

Главный урок тех времен, по мнению Туска, состоит в том, что демократические страны должны быть сильными, полагаться на собственные возможности и создавать настоящие союзы, а не просто ждать реакции других.

Он напомнил, что сейчас Россия является жестоким агрессором. Туск отметил, что через 87 лет после начала Второй мировой "зло снова подстерегает рядом", и обязанность Запада - осознать, что от событий в Украине зависит судьба всей Европы.

Напомним, недавно Туск заявил, что страна-агрессор готовится к очередной эскалации, а следующие полгода будут решающими для безопасности региона.

По его словам, по этим причинам НАТО и отдельные члены Альянса не могут исключать возможные российские провокации.

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