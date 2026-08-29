Туск після переговорів із главою НАТО закликав посилити ППО України

Росія готується до чергової ескалації, а наступні пів року будуть вирішальними для безпеки регіону. Через це НАТО та окремі члени Альянсу не можуть виключати можливих російських провокацій.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X .

Посилення ППО України та ризики для Альянсу

Очільник польського уряду провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який поділився оцінкою ситуації на фронті та у регіоні.

За словами Туска, російська ескалація продовжує прогресувати, що вимагає від Європи негайних дій.

"Україні потрібна більша повітряна підтримка, що також важливо для нашої безпеки. Це завдання для всієї Європи", - наголосив політик.

Він підкреслив, що найближчі 6 місяців стануть критичними, тому Польща та НАТО мають готуватися до будь-яких сценаріїв розвитку подій, включно з прямими провокаціями РФ проти країн-членів Альянсу.

Підготовка Росії до ескалації

Туск зауважив, що Кремль серйозно розраховує на виклики майбутньої осені та зими.

За його словами, розвіддані та публічні сигнали підтверджують реальність загроз.

Він також додав, що у разі потенційної агресії РФ проти будь-якої з країн НАТО (зокрема держав Балтії) відповідь має бути негайною та жорсткою, аби не допустити розширення війни далі.