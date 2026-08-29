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Туск після переговорів із главою НАТО закликав посилити ППО України

16:30 29.08.2026 Сб
2 хв
Кремль готує новий удар восени та взимку
aimg Сергій Козачук
Туск після переговорів із главою НАТО закликав посилити ППО України Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Росія готується до чергової ескалації, а наступні пів року будуть вирішальними для безпеки регіону. Через це НАТО та окремі члени Альянсу не можуть виключати можливих російських провокацій.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X.

Посилення ППО України та ризики для Альянсу

Очільник польського уряду провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який поділився оцінкою ситуації на фронті та у регіоні.

За словами Туска, російська ескалація продовжує прогресувати, що вимагає від Європи негайних дій.

"Україні потрібна більша повітряна підтримка, що також важливо для нашої безпеки. Це завдання для всієї Європи", - наголосив політик.

Він підкреслив, що найближчі 6 місяців стануть критичними, тому Польща та НАТО мають готуватися до будь-яких сценаріїв розвитку подій, включно з прямими провокаціями РФ проти країн-членів Альянсу.

Підготовка Росії до ескалації

Туск зауважив, що Кремль серйозно розраховує на виклики майбутньої осені та зими.

За його словами, розвіддані та публічні сигнали підтверджують реальність загроз.

Він також додав, що у разі потенційної агресії РФ проти будь-якої з країн НАТО (зокрема держав Балтії) відповідь має бути негайною та жорсткою, аби не допустити розширення війни далі.

Ризики ескалації та можливі сценарії атак РФ

Нагадаємо, що російські війська готуються до чергової ескалації бойових дій не лише на території України, а й у всьому регіоні.

За оцінками західних аналітиків та вищого керівництва, осінньо-зимовий період може стати вирішальним для всієї системи безпеки.

Зокрема, в Кремлі дедалі частіше розглядають варіанти розширення війни та застосування радикальних заходів. Деякі російські посадовці не виключають навіть можливості використання ядерної зброї як крайнього важеля тиску на Захід.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також попереджав, що РФ готується до серйозної ескалації війни, підкресливши, що найближчі 7-8 місяців будуть критичними для безпеки сусідніх держав та країн НАТО.

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Дональд Туск Війна в Україні ППО НАТО
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