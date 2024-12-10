Після заяв про мирні перемовини. Зеленський розповів про розмову з Туском і плани на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили спільну роботу та плани на період головування Польщі в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський заявив, що обговорив з Туском співпрацю України та Польщі, а також подякував йому за підтримку.

"Ми маємо так і надалі працювати саме разом - щоб обидві наші держави ставали сильнішими. Спланували під час розмови нашу спільну роботу цими тижнями й також у наступному році, коли почнеться головування Польщі в Європейському Союзі", - заявив Зеленський.

Варто зауважити, що сьогодні Туск також відзначився певними заявами щодо України.

Зокрема він, під час засідання польського уряду розповів, що після початку головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться 1 січня, він "проведе низку переговорів, які насамперед стосуються ситуації за східним кордоном Польщі".

"Як ви можете собі уявити, наша делегація нестиме спільну відповідальність, зокрема, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, за те, якою буде ситуація під час переговорів (щодо завершення війни між Україною та РФ - ред.), які можуть, хоч це ще під питанням, розпочатися взимку цього року", - додав Туск.

Переговори України та РФ

Розмови про врегулювання війни в Україні активізувалися, але Кремль одночасно посилив обстріли. У ЦПД зазначають, що Росія продовжує розглядати сценарій війни як основний.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслює, що Москва прагне повторення форматів на кшталт Ялти-2 чи Мінська-3, а не справедливого миру. Попри заяви про перемовини, Кремль розширює війну, залучаючи навіть війська КНДР.