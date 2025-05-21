Туск заявив про "підозрілі маневри" корабля РФ біля підводного кабелю Польщі

Пошкодження кабелів у Балтиці

За останні півтора року у Балтійському морі сталося декілька інцидентів з пошкодженнями телекомунікаційних та електричних кабелів, а також газопроводів. У деяких випадках європейські країни заявляють про причетність так званого "тіньового флоту" Росії.

Так, у лютому 2025 року був зафіксований обрив підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною.

Через пошкодження підводних кабелів було запропоновано запустити програму для захисту Балтійського моря від загроз з боку Росії. НАТО відправило місію для патрулювання Балтійського моря.

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