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У Балтійському морі, імовірно, стався новий обрив кабелю: що відомо

П'ятниця 21 лютого 2025 11:42
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У Балтійському морі, імовірно, стався новий обрив кабелю: що відомо Ілюстративне фото: у Балтіському морі, ймовірно, обірвався підводний кабель (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У Балтійському морі виявили новий імовірний обрив підводного кабелю. Пошкодження нібито зазнав електрокабель, прокладений між Фінляндією та Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle та Reuters.

Що відомо про пошкодження кабелю

За даними фінського видання, кабель обірвався в Балтійському морі біля острова Готланд. Шведська берегова охорона підтвердила цю інформацію. Ймовірний обрив кабелю стався у виключній економічній зоні Швеції.

Прем’єр-міністр Швеції повідомив у соцмережіі X, що знає про цю проблему. За його словами, "інформацію про можливі пошкодження сприймають дуже серйозно".

У береговій охороні заявили, що наразі невідомо, коли саме стався ймовірний обрив кабелю. Однак влада дізналася про інцидент ще вчора.

Повідомляється, що пошкоджень, імовірно, зазнав підводний кабель C-Lion1 компанії Cinia Oy.

Розслідування інциденту

Reuters пише, що берегова охорона Швеції вже розслідує можливе пошкодження підводного кабелю біля південно-західного узбережжя країни в Балтійському морі.

"Ми отримали інформацію про підозріле пошкодження кабелю, і прокуратура вирішила розпочати попереднє розслідування", - цитує Reuters речника берегової охорони.

Шведська прокуратура також розпочала попереднє розслідування інциденту.

Пошкодження підводних кабелів

Кабель C-Lion1 було введено в експлуатацію у 2016 році. Цей самий кабель востаннє обривався в листопаді. Це єдиний фінський підводний кабель, що напряму з’єднує Фінляндію з Центральною Європою.

Тоді ж у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.

А в грудні минулого року стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Як згодом повідомлялось, у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.

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Швеція Балтійське море
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