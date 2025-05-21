Туск заявил о "подозрительных маневрах" корабля РФ возле подводного кабеля Польши

Повреждение кабелей в Балтике

За последние полтора года в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждениями телекоммуникационных и электрических кабелей, а также газопроводов. В некоторых случаях европейские страны заявляют о причастности так называемого "теневого флота" России.

Так, в феврале 2025 года был зафиксирован обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией.

Из-за повреждения подводных кабелей было предложено запустить программу для защиты Балтийского моря от угроз со стороны России. НАТО отправило миссию для патрулирования Балтийского моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.