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Туск заявил о "подозрительных маневрах" корабля РФ возле подводного кабеля Польши

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский корабль так называемого "теневого флота" совершал "подозрительные маневры" вблизи электрического кабеля. Он соединяет Польшу со Швецией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

Польша зафиксировала, что российский корабль "теневого флота", который находится под санкциями, выполнял "подозрительные маневры" возле кабеля, соединяющего Польшу и Швецию.

"После эффективного вмешательства наших военных судно поплыло к одному из российских портов", - написал Туск.

Польский премьер добавил, что разведывательный корабль ВМС Польши направляется к месту происшествия.

Повреждение кабелей в Балтике

За последние полтора года в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждениями телекоммуникационных и электрических кабелей, а также газопроводов. В некоторых случаях европейские страны заявляют о причастности так называемого "теневого флота" России.

Так, в феврале 2025 года был зафиксирован обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией.

Из-за повреждения подводных кабелей было предложено запустить программу для защиты Балтийского моря от угроз со стороны России. НАТО отправило миссию для патрулирования Балтийского моря.

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