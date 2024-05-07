ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туск закликав ЄС витратити на оборону 100 млрд євро, а також створити спільну систему ППО

Польща, Вівторок 07 травня 2024 15:00
UA EN RU
Туск закликав ЄС витратити на оборону 100 млрд євро, а також створити спільну систему ППО Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має мобілізувати щонайменше 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Туск заявив, що довгі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішення.

"Багато грошей, які добре і розумно витрачені на безпеку Європи, надовго утримають війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - заявив Туск на економічній конференції в Катовіце.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої збройні сили, підтримавши заклик Туска до створення протиповітряної оборони.

Туск попередив, що регіону необхідно витратити найближчі роки на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників. Він також закликав блок зміцнити зовнішній кордон.

"Європейські кордони необхідно захищати, тому що вони стали межами між континентом світу та агресорами, які готують нам війну, у тому числі й гібридними методами", - заявив Туск.

Прем'єр Польщі наполегливо закликає до збільшення видатків на оборону, оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік. Варшава вже заявила, що хоче приєднатися до європейської ініціативи "Небесний щит" , до якої наразі входить 21 країна.

Коментарі збіглися з низкою подій, які наголосили на загрозі. Представники служби безпеки в Катовіце заявили, що під час перевірки приміщення, де Туск мав провести позачергове засідання кабінету міністрів, було виявлено пристрої, які можна було використати для прослуховування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Польща
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду