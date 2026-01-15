Туск відповів Трампу: мирний план відкинула Росія, а не Україна

Що сказав Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий укласти мирну угоду, а Україна - менш готова.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами вже давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, схоже, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Додамо, що наступного тижня союзники Києва по G7 зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.