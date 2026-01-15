UA

Туск відповів Трампу: мирний план відкинула Росія, а не Україна

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Мирний план США щодо завершення війни Росії проти України був відкинутий Москвою, а не Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у соцмережі Х.

"Це Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не президент України Володимир Зеленський", - написав Туск.

Він зазначив, що єдиною відповіддю Росії на мирний план були подальші ракетні обстріли українських міст.

"Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте", - наголосив польський прем'єр.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що нібито Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий укласти мирну угоду, а Україна - менш готова.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа свідчать про відновлення розчарування українським лідером. Між двома президентами вже давно склалися нестабільні стосунки, хоча їхня взаємодія, схоже, покращилася протягом першого року повернення Трампа на посаду.

Додамо, що наступного тижня союзники Києва по G7 зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.

