Туск пропонує Навроцькому зустрітися віч-на-віч, щоб знизити політичну напругу в Польщі

Про готовність до переговорів Туск заявив після засідання Ради національної безпеки. Він запропонував провести розмову віч-на-віч, щоб спробувати знайти спосіб остаточно зняти напругу між сторонами.

"Я готовий цього тижня провести зустріч віч-на-віч, щоб ми могли обговорити, як назавжди зменшити цю напругу", - наголосив глава польського уряду.

Водночас прем'єр не очікує, що під час переговорів йому та президенту вдасться домовитися з усіх питань. За його словами, попри розбіжності, обидві сторони мають усвідомлювати спільну відповідальність за ситуацію в країні.

Туск також наголосив, що на тлі зростання загроз для Польщі з боку Росії важливо знаходити спільну мову щодо безпеки та внутрішнього порядку. Він сподівається, що діалог із президентом допоможе зменшити політичне протистояння.

"Ми обоє відчуваємо спільну відповідальність за те, щоб, з огляду на зростаючу загрозу зі сходу, намагатися знайти, де це можливо, порозуміння щодо безпеки та внутрішнього порядку, а також заспокоїти ці емоції", - додав Туск.

Прем'єр окремо зазначив, що не хоче перетворювати зустріч на публічну політичну подію. Тому дату переговорів заздалегідь не оголошуватимуть.

"Ми хочемо поговорити віч-на-віч без цього тиску, без політичного хвилювання. Іноді така спокійна розмова віч-на-віч приносить певні рішення", - пояснив він.

В адміністрації президента підтвердили, що отримали пропозицію про зустріч. Речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич нагадав, що глава держави неодноразово заявляв про готовність до переговорів на прохання прем'єр-міністра.

За його словами, про дату зустрічі повідомлять після того, як її остаточно узгодять.

Водночас міністр при президентові Марцін Пшидач звернув увагу на графік Навроцького: у середу він має вирушити до Словаччини на зустріч глав держав Вишеградської групи.

Пшидач також скористався нагодою, щоб розкритикувати дії уряду.

"Сподіваюся, що протягом цього часу прем’єр-міністр не використовуватиме поліцію для захоплення будь-яких конституційних органів держави", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, політичне протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким загострилося через суперечку навколо складу Конституційного трибуналу Польщі.

Конфлікт пов'язаний із призначенням нових суддів і повноваженнями керівництва суду.