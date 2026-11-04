Туск предлагает Навроцкому встретиться один на один, чтобы снизить политический накал в Польше

О готовности к переговорам Туск заявил после заседания Совета национальной безопасности. Он предложил провести разговор лицом к лицу, чтобы попытаться найти способ окончательно снять напряжение между сторонами.

"Я готов на этой неделе провести встречу лицом к лицу, чтобы мы могли обсудить, как навсегда уменьшить это напряжение", - подчеркнул глава польского правительства.

В то же время, премьер не ожидает, что во время переговоров ему и президенту удастся договориться по всем вопросам. По его словам, несмотря на разногласия, обе стороны должны осознавать общую ответственность за ситуацию в стране.

Туск также подчеркнул, что на фоне роста угроз для Польши со стороны России важно находить общий язык безопасности и внутреннего порядка. Он надеется, что диалог с президентом поможет снизить политическое противостояние.

"Мы оба чувствуем общую ответственность за то, чтобы, учитывая растущую угрозу с востока, пытаться найти, где это возможно, понимание безопасности и внутреннего порядка, а также успокоить эти эмоции", - добавил Туск.

Премьер особо отметил, что не хочет превращать встречу в публичное политическое событие. Поэтому дата переговоров заранее не будет объявлена.

"Мы хотим поговорить лицом к лицу без этого давления, без политического волнения. Иногда такой спокойный разговор лицом к лицу приносит определенные решения", - пояснил он.

В администрации президента подтвердили, что получили предложение о встрече. Представитель Кароля Навроцкого Рафал Леськевич напомнил, что глава государства неоднократно заявлял о готовности к переговорам по просьбе премьер-министра.

По его словам, о дате встречи сообщат после того, как ее окончательно согласуют.

В то же время, министр при президенте Марцин Пшидач обратил внимание на график Навроцкого: в среду он должен отправиться в Словакию на встречу глав государств Вышеградской группы.

Пшидач также воспользовался возможностью раскритиковать действия правительства.

"Надеюсь, что в течение этого времени премьер-министр не будет использовать полицию для захвата каких-либо конституционных органов государства", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, политическое противостояние между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким обострилось из-за спора вокруг состава Конституционного трибунала Польши.

Конфликт связан с назначением новых судей и полномочиями руководства суда.