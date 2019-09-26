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Туск закликав до солідарності з Україною

Новини » Політика    26.09.2019 - 21:17
Туск закликав до солідарності з Україною
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

За його словами, закон права повинно бути вище право сили

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав світ бути солідарним з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Європейської ради.

За його словами, закон права повинно бути вище право сили.

"Щоб захистити верховенство права, ви дійсно повинні визнати, що закон повинен бути вище влади... Якщо ви хочете слідувати принципам міжнародної солідарності, ви завжди повинні допомагати слабким, якщо на них нападають сильні і безжальні. Як, наприклад, у випадку з Україною", - заявив Туск.

Він зазначив, що здорове природне оточення людини, яке сьогодні потребує захисту - це не тільки океани або лісу - це теж правда в суспільному житті, це свобода, верховенство права і міжнародна солідарність.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що радий звільнення українського режисера Олега Сенцова і моряків, а також закликав Росію звільнити всіх політв'язнів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском, в якому вони обговорили результати саміту G7. Глава Європейської ради у відповідь заявив, що його позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається незмінною.

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