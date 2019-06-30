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Туск запропонував на посаду глави Єврокомісії представника соціалістів

Новини » Політика    30.06.2019 - 16:54
Туск запропонував на посаду глави Єврокомісії представника соціалістів
Фото: Дональд Туск (Reuters)

Сьогодні, 30 червня, в ЄС проходять вибори глави Єврокомісії

Глава Ради Європи Дональд Туск запропонував віддати посаду глави Європейської комісії представнику фракції соціалістів та демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною у Європарламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Туск виступив під час консультацій з представниками основних парламентських фракцій перед екстреним самітом Європейського союзу, на якому буде обраний глава Єврокомісії.

За даними видання, в ході свого виступу Туск запропонував віддати посаду глави Єврокомісії представнику фракції соціалістів та демократів-лівоцентристів.

Також він запропонував віддати найбільшій фракції Європейській народній партії посаду очільника Європарламенту та посаду глави зовнішньополітичної служби фракції лібералів, до якої входить партія президента Франції Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 червня, у Брюсселі лідери держав-членів Євросоюзу прибудуть на саміт для спроби обрати нового голову Єврокомісії, який має змінити Жана-Клода Юнкера. Також на саміті має відбутись призначення кандидатів на інші керівні посади в інституціях ЄС.

РБК-Україна писало, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів. 

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