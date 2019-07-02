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Туск предлагает министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии

Новости » Политика    02.07.2019 - 19:01
Туск предлагает министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Дональд Туск предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя ЕК

Председатель Европейского Совета Дональд Туск предложил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Обсуждение предложения ожидается во время внеочередного саммита ЕС, который начался в Брюсселе во вторник. Сообщается, что это предложение, очевидно, готовы поддержать Франция и Испания. В поддержку Урсулы фон дер Ляйен выступила также Венгрия.

Кроме того, в кадровом пакете преемником Туска на пост председателя Европейского совета предлагается выбрать нынешнего руководителя бельгийского правительства Шарля Мишеля. Также Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности предлагается назначить министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

Нынешний вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляющий социал-демократов, согласно предложениям, должен занимать эту должность и в следующем составе Европейской комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск предложил отдать пост главы Европейской комиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов, которая является второй по величине в Европарламенте.

РБК-Украина писало, что на саммите Европейского совета 20 июня лидерам Евросоюза не удалось избрать нового главу Европейской комиссии. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов.

Туск приостановил саммит ЕС по кадровым вопросам до 2 июля Туск приостановил саммит ЕС, где избирали нового главу Еврокомиссии
Новости Украины Дональд ТускЕврокомиссия
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