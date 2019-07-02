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Туск пропонує міністра оборони Німеччини на пост голови Єврокомісії

Новини » Політика    02.07.2019 - 19:01
Туск пропонує міністра оборони Німеччини на пост голови Єврокомісії
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Дональд Туск запропонував кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови ЄК

Голова Європейської Ради Дональд Туск запропонував кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Обговорення пропозиції очікується під час позачергового саміту ЄС, який розпочався у Брюсселі у вівторок. Повідомляється, що цю пропозицію, очевидно, готові підтримати Франція та Іспанія. В підтримку Урсули фон дер Ляйєн виступила також Угорщина.

Крім того, у кадровому пакеті наступником Туска на пост голови Європейської ради пропонується вибрати нинішнього керівника бельгійського уряду Шарля Мішеля. Також Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки пропонується призначити міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля.

Нинішній віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс, що представляє соціал-демократів, згідно з пропозиціями, повинен займати цю посаду і в наступному складі Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск запропонував віддати посаду голови Європейської комісії представнику фракції соціалістів і демократів-лівоцентристів, яка є другою за величиною в Європарламенті.

РБК-Україна писало, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

Туск призупинив саміт ЄС з кадрових питань до 2 липня Туск призупинив саміт ЄС, де обирали нового главу Єврокомісії
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