Туск пояснив, чому Польща не збиває "зальотні" дрони

За його словами, наразі в Польщі згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ.

Однак сам Туск "відкритий" до можливої зміни правил у такому випадку, "і ми можемо змінити правила якнайшвидше", уточнивши, що "проблема зі збитими літаками часто має іншу природу".

"Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт. Чи це не літак, що заблукав", - сказав він.

Туск також сказав, що "наші союзники рекомендують певну стриманість", коли мова йде про стрілянину по непізнаних повітряних об'єктах, "якщо немає загрози, якщо це не агресія".

"Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці", - зауважив він.