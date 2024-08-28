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Туск объяснил, почему Польша не сбивает "залетные" дроны

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польским военным трудно определить не гражданский ли объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять воздержание.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Уураина со ссылкой на Rzeczpospolita.

По его словам, в настоящее время в Польше согласно процедуре разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий генерал Мацей Клищ.

Однако сам Туск "открыт" до возможного изменения правил в таком случае, "и мы можем изменить правила как можно быстрее", уточнив, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

"Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект. Это ли не заблудившийся самолет", - сказал он.

Туск также сказал, что "наши союзники рекомендуют определенное воздержание", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то двигается. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", - отметил он.

Что предшествовало

Во время одной из последних масштабных атак РФ по территории Украины командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши".

Позже в Польше рассказали, что "залетевшим на ее территорию объектом является, скорее всего, беспилотник. В Польше все еще продолжаются его поиски.

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские объекты попадают на территорию стран НАТО. В прошлом один из таких "объектов" привел к гибели польских граждан. Однако Польша и НАТО ограничиваются лишь поднятием истребителей во время российских ударов по Украине и не принимают иных мер в отношении таких инцидентов.

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ПольшаВойна в УкраинеАтака дронов