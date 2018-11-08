Фото: Порошенко и Туск (president.gov.ua)

По словам Петра Порошенко, ожидается очень активный диалог особенно накануне саммита ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину в начале 2019 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Я пригласил лидеров Евросоюза посетить Украину, и это приглашение было принято. Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года и ожидается очень активный диалог особенно накануне саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций", - сообщил президент в Twitter.

Напомним, встреча Туска с Порошенко состоялась в рамках конгресса Европейской народной партии. Она была запланирована на 12 часов 30 минут по местному времени.

Отметим, что президент Украины находится в Финляндии с рабочим визитом. В ходе визита Порошенко примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии. Также во время поездки запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Туск во время выступления на Конгрессе Европейской Народной Партии заявил, что если кто-то поддерживает российскую агрессию в Украине, то не может называться христианским демократом. Также он отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы, территории и самобытности означает отказ от правил либеральной демократии.