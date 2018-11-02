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Порошенко и Туск проведут встречу 8 ноября в Хельсинки

Новости » Политика    02.11.2018 - 21:15
Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)

Встреча Туска с Порошенко состоится в рамках конгресса Европейской народной партии

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу 8 ноября в Хельсинки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на график председателя Европейского совета на следующую неделю.

Встреча Туска с Порошенко состоится в рамках конгресса Европейской народной партии. Она запланирована на 12 часов 30 минут по местному времени.

Напомним, ранее 25 сентября в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Порошенко также провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Стороны обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей, достигнутых по итогам Двадцатого Саммита Украина - ЕС и обсудили безопасную ситуацию на Донбассе, а также состояние выполнения Минских договоренностей.

РБК-Украина сообщало, что Европейский союз и Украина подтвердили стратегическое партнерство по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции на базе Соглашения об ассоциации.

Также отметим, что Туск заявил, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма.

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