Фото: Порошенко і Туск (president.gov.ua)

За словами Петра Порошенка, очікується дуже активний діалог особливо напередодні саміту ЄС

Президент Європейської ради Дональд Туск відвідає Україну на початку 2019 року. Про це повідомив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Я запросив лідерів Євросоюзу відвідати Україну, і це запрошення було прийнято. Дональд Туск відвідає Україну на початку наступного року і очікується дуже активний діалог особливо напередодні саміту Євросоюзу, де буде вирішуватися питання про продовження санкцій", - повідомив президент в Twitter.

Нагадаємо, зустріч Туска з Порошенком відбулася в рамках конгресу Європейської народної партії. Вона була запланована на 12 годину 30 хвилин за місцевим часом.

Відзначимо, що президент України знаходиться у Фінляндії з робочим візитом. В ході візиту Порошенко візьме участь у Конгресі і виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії. Також під час поїздки заплановані зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Ниинистьо, прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Туск під час виступу на Конгресі Європейської Народної Партії заявив, що якщо хтось підтримує російську агресію в Україні, то не може називатися християнським демократом. Також він зазначив, що не можна погодитися з твердженням, що ефективний захист європейського кордону, території і самобутності означає відмову від правил ліберальної демократії.