Туск попросив про вотум довіри своєму уряду: що вирішив Сейм і чому це важливо

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Які результати голосування Сейму?

Чому Дональд Туск попросив про вотум довіри?

Які відносини між Туском та новообраним президентом Навроцьким?

Чим важливе винесення вотуму довіри?

Що вирішив Сейм

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у середу, 11 червня, представив у Сеймі пропозицію про вотум довіри його уряду. Після цього відбулися виступи міністрів і безпосередньо голосування.

У підсумку польський парламент висловив довіру уряду Туска: "за" - 243, "проти" - 210 голосів.

Підтримка вотуму довіри підтвердила стабільність нинішнього уряду. Раніше Туск казав про готовність продовжувати реформи і політичний курс, незважаючи на зміну президента.

Якби Сейм не підтримав вотум довіри, прем'єр-міністр був би зобов'язаний подати у відставку. Це могло б призвести до урядової кризи, необхідності формування нового уряду або навіть дострокових парламентських виборів.

Чому Туск попросив парламент про підтримку

Прем'єр Польщі Дональд Туск звернувся до парламенту з проханням проголосувати за вотум довіри уряду після того, як провладний кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський програв президентські вибори. А новим головою держави було обрано Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість".

Туск назвав своє рішення реакцією на "нову політичну реальність" і спробою підтвердити стабільність уряду.

Він заявив, що вотум довіри має стати "першим важливим випробуванням" для правлячої парламентської коаліції.

"Я хочу, щоб усі побачили – включаючи наших опонентів у країні та за кордоном – що ми готові до цієї ситуації, що ми розуміємо всю серйозність моменту, але що ми не маємо наміру робити жодного кроку назад", – зазначив Дональд Туск.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що його мета – зміцнити мандат уряду на реалізацію подальших реформ.

При цьому лідер опозиційної партії Сейму "Право і Справедливість" Ярослав Качинський напередодні голосування щодо вотуму запропонував створити технічний уряд.

На думку Качинського, результат президентських виборів та перемога Навроцького є "червоною карткою для чинного уряду". На його думку "такий уряд має піти".

Напружені відносини? Туск і Навроцький

Перемога Кароля Навроцького на президентських виборах створила нові виклики для уряду Дональда Туска.

Навроцький, який був формально незалежним кандидатом, користується підтримкою опозиційної партії "Право і справедливість", що наразі фактично здобула політичний реванш після поразки на парламентських виборах 2023.

Відносини між прем'єром та новообраним президентом вже відзначилися критикою.

Кароль Навроцький в інтерв'ю для TV Republika називав Дональда Туска "найгіршим прем'єр-міністром" після 1989 року, хоча й додав, що "було б дріб'язково переносити ці емоції на те, чи будуть поляки в безпеці, чи буде Польща розвиватися".

Сам Туск привітав Навроцького з перемогою на виборах, але припустив, що їхнє політичне "співіснування" може виявитися складним.

Коментуючи майбутню співпрацю, прем'єр заявив, що уряд готовий працювати та приймати рішення, навіть якщо новий президент спробує блокувати законодавчі ініціативи.

"Підготовлено план дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає складне співіснування. Важко заздалегідь припустити, яким буде ставлення нового президента. Якби він проявив готовність до співпраці, це було б позитивним сюрпризом, на який ми б відреагували повною відкритістю", – заявив Дональд Туск.

Раніше польський прем'єр критикував Кароля Навроцького за позицію щодо України. Зокрема Туск назвав держзрадою висловлювання Навроцького про те, що він не бачить України в ЄС і НАТО, доки не буде вирішено питання Волинської трагедії.

Більше про те, що перемога Навроцького означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, можна дізнатися в окремому матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що у Польщі діє змішана парламентсько-президентська форма правління. Президент відіграє важливу роль у сфері зовнішньої та безпекової політики, а також має право вето на рішення парламенту. Водночас парламент вважається головним законодавчим органом та контролює уряд.

Нині чинний президент Анджей Дуда, представник опозиційної партії "Право і справедливість", часто блокує ініціативи уряду Дональда Туска, що створює напруження між гілками влади та ускладнює ухвалення рішень.

Кароль Навроцький, як наступник Анджея Дуди, має вступити у повноваження 6 серпня 2025.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації tvn24, РАР, RMF24.