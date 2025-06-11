Туск попросил про вотум доверия своему правительству: что решил Сейм и почему это важно

Сегодня, 11 июня, Сейм в Польше рассмотрел вотум доверия правительству Дональда Туска. Голосование инициировал сам премьер-министр после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на выборах президента.
Подробнее о том, как проголосовал Сейм и что это значит, - в материале РБК-Украина.
Главное:
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 11 июня, представил в Сейме предложение о вотуме доверия его правительству. После этого состоялись выступления министров и непосредственно голосование.
В итоге польский парламент выразил доверие правительству Туска: "за" - 243, "против" - 210 голосов.
Поддержка вотума доверия подтвердила стабильность нынешнего правительства. Ранее Туск говорил о готовности продолжать реформы и политический курс, несмотря на смену президента.
Если бы Сейм не поддержал вотум доверия, премьер-министр был бы вынужден подать в отставку. Это могло бы привести к кризису, необходимости формирования нового правительства или даже досрочных парламентских выборов.
Премьер Польши Дональд Туск обратился к парламенту с просьбой проголосовать за вотум доверия правительству после того, как провластный кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы. А новым главой государства был избран Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".
Туск назвал свое решение реакцией на "новую политическую реальность" и попыткой подтвердить стабильность правительства.
Он заявил, что вотум доверия должен стать "первым важным испытанием" для правящей парламентской коалиции.
"Я хочу, чтобы все увидели – включая наших оппонентов в стране и за рубежом – что мы готовы к этой ситуации, что мы понимаем всю серьезность момента, но что мы не намерены делать ни шагу назад", – отметил Дональд Туск.
Премьер-министр также подчеркнул, что его цель – укрепить мандат правительства на реализацию дальнейших реформ.
При этом лидер оппозиционной партии Сейма "Право и Справедливость" Ярослав Качинский накануне голосования по вотуму предложил создать техническое правительство.
По мнению Качинского, результат президентских выборов и победа Навроцкого являются "красной карточкой для действующего правительства". По его мнению, "такое правительство должно уйти".
Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах создала новые вызовы правительству Дональда Туска.
Навроцкий формально был независимым кандидатом, но пользуется поддержкой оппозиционной партии "Право и справедливость", которая на сегодня фактически получила политический реванш после поражения на парламентских выборах 2023.
Отношения между премьером и новоизбранным президентом уже отметились критикой.
Кароль Навроцкий в интервью для TV Republika называл Дональда Туска "худшим премьер-министром" с 1989 года, хотя и добавил, что "было бы мелочно переносить эти эмоции на то, будут ли поляки в безопасности, будет ли Польша развиваться".
Сам Туск поздравил Навроцкого с победой на выборах, но предположил, что их политическое "сосуществование" может оказаться сложным.
Комментируя предстоящее сотрудничество, премьер заявил, что правительство готово работать и принимать решения, даже если новый президент попытается блокировать законодательные инициативы.
"Подготовлен план действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающий сложное сосуществование. Трудно заранее предположить, каким будет отношение нового президента. Если бы он проявил готовность к сотрудничеству, это было бы положительным сюрпризом, на который мы отреагировали бы полной открытостью", – заявил Дональд Туск.
Ранее польский премьер критиковал Кароля Навроцкого за позицию по отношению к Украине. В частности, Туск назвал госизменной высказывания Навроцкого о том, что он не видит Украины в ЕС и НАТО, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии.
Больше о том, что победа Навроцкого означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.
Следует добавить, что в Польше действует смешанная парламентско-президентская форма правления. Президент играет важную роль в сфере внешней политики и политики безопасности, а также имеет право вето на решение парламента. В то же время, парламент считается главным законодательным органом и контролирует правительство.
Нынешний президент Анджей Дуда, представитель оппозиционной партии "Право и справедливость", часто блокирует инициативы правительства Дональда Туска, что создает напряжение между ветвями власти и усложняет принятие решений.
Кароль Навроцкий, как преемник Анджея Дуды, должен вступить в полномочия 6 августа 2025.
При подготовке материала использовались: публикации tvn24, РАР, RMF.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.