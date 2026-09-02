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Туск назвав підпал заводу дронів у Польщі "саботажем" і заявив про російський слід

21:34 02.09.2026 Ср
2 хв
Польський прем'єр пов'язав пожежу із ширшою загрозою російської дестабілізації
aimg Марія Науменко
Туск назвав підпал заводу дронів у Польщі "саботажем" і заявив про російський слід Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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У Польщі переконані, що пожежа на заводі з виробництва компонентів для дронів у місті Скаржисько-Кам'єнна була навмисним підпалом і актом саботажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає Polskie Radio.

Туск виступив перед засіданням уряду, де обговорювали дві пожежі, що сталися останніми днями на промислових об'єктах Польщі. Одна з них сталася на підприємстві оборонного підрядника WB Electronics у Скаржисько-Кам'янній, яке виробляє безпілотні системи. Інша - на виробничо-складському об'єкті компанії JFG Composites у Любліні, що виготовляє компоненти для авіабудування.

"Що стосується пожеж на цих двох підприємствах... у випадку зі Скаржисько-Кам'єнною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу", - заявив польський прем'єр.

При цьому щодо пожежі в Любліні Туск не заявив про встановлений факт підпалу. За його словами, доказів навмисного загоряння наразі немає, хоча таку версію не можна виключати з огляду на характер виробництва підприємства.

"У випадку з Любліном у нас немає таких доказів, але, з огляду на характер виробництва, не можна виключати, що там також стався навмисний підпал", - сказав Туск.

Туск попередив про російську загрозу

Польський прем'єр пов'язав ситуацію з ширшою загрозою дестабілізації в регіоні. Він заявив, що найближчі тижні та місяці будуть складними не лише через війну Росії проти України, а й через можливі спроби Москви посилити напруженість у країнах регіону.

Водночас Туск не навів окремих доказів того, що саме Росія стоїть за підпалом заводу в Скаржисько-Кам'янній.

Ще до заяви прем'єра польська влада повідомляла, що пожежу на підприємстві WB Electronics розглядають як можливий акт іноземного саботажу. Слідство вивчало, зокрема, відеозаписи з камер спостереження та інші матеріали, знайдені поблизу заводу.

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Польща Дональд Туск Гібридна війна Російська Федерація
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