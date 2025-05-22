Туск не підтвердив слова Трампа про небажання Путіна закінчувати війну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію, що президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну проти України, оскільки "перемагає".

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", - сказав Туск.

Водночас варто зазначити, що польський прем'єр не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка Путіну.

"Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати й пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", - додав Туск.