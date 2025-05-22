Туск не підтвердив слова Трампа про небажання Путіна закінчувати війну
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію, що президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну проти України, оскільки "перемагає".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", - сказав Туск.
Водночас варто зазначити, що польський прем'єр не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка Путіну.
"Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати й пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", - додав Туск.
Заява Трампа
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчувати війну проти України, оскільки вважає, що перемагає. Про це він нібито сказав під час телефонної розмови з європейськими лідерами.
"Хоча Трамп, схоже, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців та президента України Володимира Зеленського, він повинен зробити: подвоїти боротьбу проти Росії", - наголосило видання WSJ.
У телефонній розмові 19 травня взяли участь Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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