Трамп вперше визнав, що Путін не хоче кінця війни, але зволікає з санкціями, - WSJ

Президент США Дональд Трамп вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припиняти війну проти України. Про це він сказав європейським лідерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, під час телефонної розмови в понеділок, 19 травня, Трамп заявив європейським лідерам, що Путін не готовий закінчувати війну проти України, оскільки вважає, що перемагає.

Як зазначає видання, європейські давно визнали це, але вони вперше почули це від Трампа. Це суперечила попереднім заявам президента США про те, що нібито диктатор хоче миру.

"Хоча Трамп, схоже, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців та президента України Володимира Зеленського, він повинен зробити: подвоїти боротьбу проти Росії", - наголошує WSJ.

У телефонній розмові 19 травня взяли участь Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон , канцлер Німеччини Фрідріх Мерц , прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн .