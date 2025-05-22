Трамп вперше визнав, що Путін не хоче кінця війни, але зволікає з санкціями, - WSJ
Президент США Дональд Трамп вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припиняти війну проти України. Про це він сказав європейським лідерам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел видання, під час телефонної розмови в понеділок, 19 травня, Трамп заявив європейським лідерам, що Путін не готовий закінчувати війну проти України, оскільки вважає, що перемагає.
Як зазначає видання, європейські давно визнали це, але вони вперше почули це від Трампа. Це суперечила попереднім заявам президента США про те, що нібито диктатор хоче миру.
"Хоча Трамп, схоже, усвідомив, що Путін не готовий до миру, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців та президента України Володимира Зеленського, він повинен зробити: подвоїти боротьбу проти Росії", - наголошує WSJ.
У телефонній розмові 19 травня взяли участь Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
WSJ вважає, що попри небажання Трампа вводити санкції проти Росії, європейці побачили в цьому певні позитивні сторони. Для Європи це допомогло підкреслити, що тепер значною мірою саме від них залежить, чи підтримувати Україну. За словами джерел, європейці не вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт американської зброї, доки за неї платитиме Європа чи Україна.
Дзвінки Трампа
Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Їх розмова тривала дві години. Трамп повідомив, що Росія та Україна розпочнуть негайні переговори про припинення вогню та завершення війни.
Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. Він сказав, що "припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей".
Також Путін розповів про меморандум між Росією та Україною, до якого може "увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання" та нібито готовність працювати над таким меморандумом.
Президент України Володимир Зеленський відповів, що якщо російська сторона запропонує якісь "меморандуми", то це не буде секретом. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої "мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору".
Після розмови з диктатором Трамп також зателефонував Зеленському та європейським лідерам.
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