Туск не подтвердил слова Трампа о нежелании Путина заканчивать войну
Премьер-министр Польши Дональд Туск не подтвердил информацию, что президент США Дональд Трамп в своем разговоре с европейскими лидерами заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну против Украины, поскольку "побеждает".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без всяких условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали гибнуть", - сказал Туск.
В то же время стоит отметить, что польский премьер не участвовал в телефонном разговоре европейских лидеров с Трампом после его звонка Путину.
В телефонном разговоре 19 мая приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Россияне, с другой стороны, взяли на вооружение свою классическую тактику: затягивать и передергивать различные ниточки, чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединения к мирным переговорам всерьез. Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная с самого начала", - добавил Туск.
Заявление Трампа
Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп впервые признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов заканчивать войну против Украины, поскольку считает, что побеждает. Об этом он якобы сказал во время телефонного разговора с европейскими лидерами.
"Хотя Трамп, похоже, осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его сделать то, что, по мнению европейцев и президента Украины Владимира Зеленского, он должен сделать: удвоить борьбу против России", - отметило издание WSJ.
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