Туск оновив уряд: хто очолив важливі для України міністерства

Нагадаємо, у червні Сейм у Польщі розглянув вотум довіри уряду Дональда Туска. Голосування ініціював сам прем'єр-міністр після перемоги опозиційного кандидата Кароля Навроцького на виборах президента.

Туск і Навроцький

Обрання Кароля Навроцького президентом Польщі посилило напругу між урядом Дональда Туска та опозиційною партією "Право і справедливість", яку підтримує новообраний глава держави.

Навроцький раніше різко критикував Туска, називаючи його "найгіршим прем’єром", а той у відповідь попередив про можливі труднощі у співпраці. Уряд уже готується до ситуації, коли президент блокуватиме законодавчі ініціативи.

До того ж Туск раніше звинувачував Навроцького у "держзраді" через його заяву, що Україна не повинна вступати в ЄС і НАТО до врегулювання питання Волинської трагедії.

Навроцький офіційно вступить на посаду президента 6 серпня 2025 року, але вже зараз у Польщі прогнозують новий період політичного протистояння, який може вплинути й на відносини з Україною.

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