Туск назвав підпал заводу дронів у Польщі "саботажем" і заявив про російський слід

Туск виступив перед засіданням уряду, де обговорювали дві пожежі, що сталися останніми днями на промислових об'єктах Польщі. Одна з них сталася на підприємстві оборонного підрядника WB Electronics у Скаржисько-Кам'янній, яке виробляє безпілотні системи. Інша - на виробничо-складському об'єкті компанії JFG Composites у Любліні, що виготовляє компоненти для авіабудування.

"Що стосується пожеж на цих двох підприємствах... у випадку зі Скаржисько-Кам'єнною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу", - заявив польський прем'єр.

При цьому щодо пожежі в Любліні Туск не заявив про встановлений факт підпалу. За його словами, доказів навмисного загоряння наразі немає, хоча таку версію не можна виключати з огляду на характер виробництва підприємства.

"У випадку з Любліном у нас немає таких доказів, але, з огляду на характер виробництва, не можна виключати, що там також стався навмисний підпал", - сказав Туск.

Туск попередив про російську загрозу

Польський прем'єр пов'язав ситуацію з ширшою загрозою дестабілізації в регіоні. Він заявив, що найближчі тижні та місяці будуть складними не лише через війну Росії проти України, а й через можливі спроби Москви посилити напруженість у країнах регіону.

Водночас Туск не навів окремих доказів того, що саме Росія стоїть за підпалом заводу в Скаржисько-Кам'янній.