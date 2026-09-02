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Туск назвал поджог завода дронов в Польше "саботажем" и заявил о российском следе

21:34 02.09.2026 Ср
2 мин
Польский премьер связал пожар с более широкой угрозой российской дестабилизации
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

В Польше убеждены, что пожар на заводе по производству компонентов для дронов в городе Скаржиско-Камьенна был умышленным поджогом и актом саботажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, передаёт Polskie Radio.

Туск выступил перед заседанием правительства, где обсуждали два пожара, произошедших в последние дни на промышленных объектах Польши. Одна из них произошла на предприятии оборонного подрядчика WB Electronics в Скаржиско-Каменной, производящем беспилотные системы. Другая – на производственно-складском объекте компании JFG Composites в Люблине, производящей компоненты для авиастроения.

"Что касается пожаров на этих двух предприятиях... в случае со Скаржиско-Каменной нет сомнений, что это был умышленный поджог, акт саботажа", - заявил польский премьер.

При этом по пожару в Люблине Туск не заявил об установленном факте поджога. По его словам, доказательств умышленного возгорания пока нет, хотя такую версию нельзя исключать, учитывая характер производства предприятия.

"В случае с Люблином у нас нет таких доказательств, но, учитывая характер производства, нельзя исключать, что там тоже произошел умышленный поджог", - сказал Туск.

Туск предупредил о российской угрозе

Польский премьер связал ситуацию с более широкой угрозой дестабилизации в регионе. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными не только из-за войны России против Украины, но и из-за возможных попыток Москвы усилить напряженность в странах региона.

Вместе с тем, Туск не привел отдельных доказательств того, что именно Россия стоит за поджогом завода в Скаржиско-Каменной.

Еще до заявления премьера польские власти сообщали, что пожар на предприятии WB Electronics рассматривают как возможный акт иностранного саботажа. Следствие изучало, в частности, видеозаписи с камер наблюдения и другие материалы, найденные вблизи завода.

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