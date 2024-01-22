Туск у Києві: усі подробиці візиту

Туск у Києві: хроніка подій

(14:07). Зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Польщі вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Світлину Дональд Туск оприлюднив у соцмережі Twitter (Х).

Фото: Зеленський і Туск зустрілися в Києві (twitter.com/donaldtusk)

(13:18). Перші заяви Туска в Києві

Прем'єр-міністр Польщі, перебуваючи в Києві заявив, що немає нічого важливішого за підтримку України у її відсічі російської агресії. Він назвав питання боротьби з російським агресором "номер один" та підкреслив, що приїхав в Україну також "для польської безпеки".

Туск також заявив, що хоча є "деякі конфлікти інтересів", Польща та Україна працюватимуть "у дусі дружби, щоб вирішити будь-які розбіжності якомога швидше".

Він акцентував, що для нього дуже важливо "сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом".

"Насправді я в Києві ще й заради польської безпеки. Це не лише питання України. Це питання безпеки для всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", - сказав Дональд Туск.

(11:54). Зустріч із прем'єр-міністром України.

Глава українського уряду Денис Шмигаль повідомив про зустріч із польським колегою. Вони на Михайлівській площі в Києві поклали квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України у російсько-українській війні.

(09:28). Дональд Туск прибув з візитом до Києва.

Про це повідомили в канцелярії голови польського уряду та опублікували фото.

Фото: Туск приїхав до Києва (twitter.com/donaldtusk)

Програма візиту

Українська сторона запрошувала польського прем'єра Дональда Туска ще в грудні минулого року. Згодом про свої плани відвідати Київ повідомив і сам новопризначений голова польського уряду. Туск заявив, що хоче обговорити питання блокади кордону з Україною.

І вже сьогодні канцелярія польського прем'єра офіційно повідомила, що Туск у Києві й має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Варто зазначити, що Туск та Зеленський вже кілька разів зустрічалися. Зокрема, у 2019 році вони разом їздили до Станиці Луганської. Тоді Туск ще очолював Європейську раду.

Відносини між Україною та Польщею

Як писали польські ЗМІ, візит польського прем'єра потрібен для того, щоб розпочати перезавантаження між країнами. Зокрема, між сторонами сталося деяке загострення коли польські перевізники спричинили блокаду кордону з Україною та через заборону на імпорт українського зерна, яку запровадила Варшава.

Нещодавно міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт зерна в країну діятиме доти, доки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Втім, щодо блокади кордону польському уряду вдалося досягти консенсусу з протестувальниками. Польське Мінінфраструктури підписало угоду з перевізниками, результатом якої стало припинення блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні до 1 березня. Вже 17 січня рух на ПП для українських вантажівок був розблокований.

Сам же Туск, як пишуть ЗМІ, більше зацікавлений в обговоренні стратегічних відносин Києва та Варшави, тому здійснює візит до України вже після умовного розв'язання питання з кордоном.

Що відомо про Туска та його ставлення до України

Дональд Францішек Туск народився 22 квітня 1957 року у Гданську. Він вже був прем’єр-міністром Польщі у 2007-2014 роках.

Крім того, в грудні 2014 року він став головою Європейської ради, а у 2017 році був переобраний на цю посаду (до кінця листопада 2019 року).

Туск є лідером польської партії "Громадянська платформа".

Вже 12 грудня 2023 року Туска було обрано главою уряду Польщі. Його обрання прем'єр-міністром сталось після провального голосування щодо вотуму довіри до раніше діючого уряду Матеуша Моравецького, після чого, буквально через менш як годину було проведено додаткове голосування за кандидатуру Туска. Того ж дня, президент Польщі Анджей Дуда підписав рішення щодо складення присяги щодо призначення Ради міністрів, після чого і інші міністри нового уряду склали присягу.

Сам Туск ще з початку агресії РФ у 2014 році заявляв, що в Україні триває війна, і закликав усю Європу стати на захист свого союзника. Також він назвав санкції проти Росії - одним з найкращих способів підтримки України.

Вже після того, як він знову очолив польський уряд наприкінці 2023 року, Туск заявив, що "не дозволить уряду будувати позицію на антиукраїнських настроях". Також він вважає, що Росія може напасти на Європу в найближчі декілька років.

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