Туск избран главой Европейской народной партии

Дональда Туска избрали главой Европейской народной партии (ЕНП) во время 24-го съезда в Загребе (Хорватия). За него отдали подавляющее большинство голосов, передает Reuters.

Отметим, Туск был единственным кандидатом. Выступая перед далегатами, новый лидер ЕНП заявил, что на этой должности собирается веси активную борьбу с популизмом.

"Я вступаю в борьбу с популистами... С одной стороны находятся партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность", - заявил он.

Туск сказал собравшимся, что ЕНП "не будет жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность".

"Тот, кто не может принять это, де-факто ставит себя за пределы нашей семьи", - добавил он.

Делегаты во время съезда акцентировали внимание на обсуждении темы перспектив расширения Европейского союза, поскольку Совет ЕС отказался от начала вступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Причиной стала позиция Франции, которая считает, что необходимо ввести дополнительные правила евроинтеграции.

Напомним, несколькими днями ранее Европейский парламент достиг соглашения о бюджете Евросоюза на 2020 год.