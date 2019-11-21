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Туск обраний головою Європейської народної партії

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Він був єдиним кандидатом на цей пост

Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії (ЄНП) під час 24-го з'їзду в Загребі (Хорватія). За нього віддали більшість голосів, передає Reuters.

Зазначимо, Туск був єдиним кандидатом. Виступаючи перед далегатами, новий лідер ЄНП заявив, що на цій посаді збирається села активну боротьбу з популізмом.

"Я вступаю в боротьбу з популістами... З одного боку знаходяться партії безвідповідального популізму, а з іншого - наша партія, яка несе відповідальність за популярність", - заявив він.

Туск сказав присутнім, що ЄНП "не буде жертвувати такими цінностями, як громадянські свободи, верховенство закону і порядність".

"Той, хто не може прийняти це, де-факто ставить себе за межі нашої родини", - додав він.

під час з'їзду Делегати акцентували увагу на обговоренні теми перспектив розширення Європейського союзу, оскільки Рада ЄС відмовився від початку вступних переговорів з Північною Македонією і Албанією. Причиною стала позиція Франції, яка вважає, що необхідно ввести додаткові правила євроінтеграції.

Нагадаємо, кількома днями раніше Європейський парламент досяг угоди про бюджеті Євросоюзу на 2020 рік.

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