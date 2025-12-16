Туск про гарантії безпеки для України: США дадуть військову відповідь, якщо РФ нападе знову

Результати переговорів у Берліні

За словами Туска, на зустрічі в Берліні вперше стало очевидно, що США, Європа та Україна "перебувають на одному боці".

Він наголосив, що єдина реальна можливість переконати Росію вступити в серйозні переговори про зупинення війни або принаймні припинення вогню - це об'єднання всього Заходу.

"Вкрай важливо, щоб ми разом з американцями і українцями діяли як союзники, щоб росіяни і (глава Кремля Володимир Путін - ред.) побачили, що ми не можемо вбити клин між трьома сторонами", - заявив прем'єр.

Питання територій вирішувати Україні

Польський урядовець зазначив, що потенційні територіальні поступки залишаються відкритим і дуже складним питанням, яке потребує серйозного розгляду з боку України.

Він додав, що Польща не чинитиме жодного впливу з цього питання, і що рішення може бути ухвалене тільки на основі оцінки та розрахунків самих українців.

"Наше завдання - підтримати їх у цих переговорах, щоб не могло бути й мови про перемогу Росії в цьому протистоянні, але це залишається складним завданням", - сказав чиновник, підкресливши, що прогрес у поточних переговорах очевидний.

Гарантії безпеки

Як пояснив Туск, американці переконані, що разом з Європою вони зможуть "створити серйозні гарантії безпеки для України".

"Я наголосив, що з нашої точки зору це важливо, тому що гарантії безпеки для України - це в певному сенсі і гарантії безпеки для Польщі. Україна, якій загрожує відновлення агресії, являє собою великий ризик для Польщі і для тих країн, які знаходяться поблизу лінії фронту", - каже прем'єр.

Урядовець зазначив, що однозначна заява американської сторони про готовність брати участь у системі гарантій безпеки для України має вирішальне значення.

Відповідаючи на запитання про присутність міжнародних військових сил в Україні як гарантії безпеки, Туск знову наголосив, що Польща матиме й інші завдання.

"Ми повинні забезпечити безпеку східного флангу, тому ми зараз летимо в Гельсінкі, серед інших місць, щоб серйозно обговорити це питання. У будь-якому разі Польща буде ключовим вузлом - не тільки Ясенка, а й наші порти і вся логістика у відновленні України", - сказав глава уряду Польщі.

Прем'єр додав, що для того, щоб гарантії безпеки для України мали реальний сенс, Польщу неминуче буде залучено в логістичну діяльність. За його словами, цей момент усі розуміють і жодного тиску з цього питання немає.

"Це наше рішення, автономне. Польща сама вирішує, куди відправляти солдатів, а куди ні", - додав він.

США дали зрозуміти, що готові відповісти Росії військовим шляхом

Журналісти запитали Туска, чи справді гарантії безпеки для України розроблені за принципом 5 статті Альянсу НАТО, яка передбачає взаємну оборону.

У відповідь польський урядовець заявив, що така заява була б перебільшенням, однак спецпредставник Трампа Стів Віткофф дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку РФ.

"Я вперше чую, щоб американські переговорники говорили, що Віткофф дуже чітко дав зрозуміти, що Америка надасть Україні гарантії безпеки таким чином, щоб у росіян не залишилося сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо Росія знову нападе на Україну. Тож, у певному сенсі, це схоже на статтю 5, але я б не став безпосередньо посилатися на статтю 5, тому що це може тільки ускладнити подальші переговори. Але заява, яку ми почули сьогодні, дійсно має далекосяжні наслідки", - відповів він.