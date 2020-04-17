Для гасіння пожеж у Житомирській області планують залучити авіацію

Ілюстративне фото (rnbo.gov.ua)

Пожежі тривають у Виступовицком і Бережестском лісництвах

У Житомирській області до гасіння пожеж в лісах планують залучити авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що на даний момент триває гасіння лісової підстилки на території Виступовицкого і Бережестского лісництв.

"станом на 12:00 силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів з гасіння сухої трави та лісової підстилки... Планується залучити авіацію ДСНС (три літаки АН-32П)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до гасіння пожеж на території Виступовицкого лісництва притягнуто 101 чоловік і 20 одиниць техніки, на території Бережестского лісництва - 220 осіб і 26 одиниць техніки.

Нагадаємо, 16 квітня у Житомирській області в результаті загоряння сухої трави, вогонь пошкодив 8 будинків селища Новосілка. Пожежа встиг пройти 80 га трав'яного настилу та 2 га лісового масиву поки його загасили.

Також повідомлялося, що в Житомирській області лісова пожежа, яка сталася внаслідок підпалу сухостою, наблизився до села Рудня. На території області в екосистемах вже зареєстровані десятки пожеж.