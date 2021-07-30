UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов

Автор: Анастасия Рокитна

В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Власти сообщают, что угрозы для курортов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на A Haber.

В стране зафиксировали 63 пожара, 43 из них уже взяли под контроль.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.

Фото: в Турции масштабные пожары (twitter.com/arham_A4)

Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Украина и Азербайджан.

Напомним, Украина отправила два пожарных самолета в Турцию.

Отметим, у Эрдогана лесные пожары в Турции назвали национальным бедствием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турцияпожаркурорт