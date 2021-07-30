Турцию охватили масштабные пожары: есть ли угроза для курортов

В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Власти сообщают, что угрозы для курортов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на A Haber.
В стране зафиксировали 63 пожара, 43 из них уже взяли под контроль.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что угрозы для курортов нет.
Фото: в Турции масштабные пожары (twitter.com/arham_A4)
Чтобы потушить огонь, власти использовали несколько десятков единиц техники и задействовали больше четырех тысяч пожарных. Помощь Турции оказали, в частности, Украина и Азербайджан.