Туреччину охопили масштабні пожежі: чи є загроза для курортів

У Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Влада повідомляє, що загрози для курортів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на A Haber.
У країні зафіксували 63 пожежі, 43 з них вже взяли під контроль.
Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що загрози для курортів немає.
Фото: у Туреччині масштабні пожежі (twitter.com/arham_A4)
Щоб загасити вогонь, влада використала кілька десятків одиниць техніки і задіяла більше чотирьох тисяч пожежників. Допомогу Туреччині надали, зокрема, Україна та Азербайджан.