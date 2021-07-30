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Туреччину охопили масштабні пожежі: чи є загроза для курортів

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Влада повідомляє, що загрози для курортів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на A Haber.

У країні зафіксували 63 пожежі, 43 з них вже взяли під контроль.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що загрози для курортів немає.

Фото: у Туреччині масштабні пожежі (twitter.com/arham_A4)

Щоб загасити вогонь, влада використала кілька десятків одиниць техніки і задіяла більше чотирьох тисяч пожежників. Допомогу Туреччині надали, зокрема, Україна та Азербайджан.

Нагадаємо, Україна відправила два пожежні літаки до Туреччини.

Зазначимо, у Ердогана лісові пожежі в Туреччині назвали національним лихом.

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Турцияпожежакурорт