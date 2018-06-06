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Турцию с начала года посетили свыше 186 тыс. украинцев - посольство

НовостиТуризм    06.06.2018 - 21:38
Фото: аэропорт Ататюрка в Стамбуле (ataturkairport.com)
Фото: аэропорт Ататюрка в Стамбуле (ataturkairport.com)

Только в апреле 2018 года Турцию посетило почти 77 тыс. украинских туристов

Турецкую Республику за январь-апрель 2018 года посетило свыше 186 тыс. граждан Украины. Об этом со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции сообщает пресс-офис посольства Турции в Украине.

Отмечается, что эта цифра на 17,08% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Только в апреле 2018 года Турцию посетило 76 849 украинских туристов (рост 20,5%).

"До конца текущего года мы прогнозируем увеличение турпотока из Украины на 15% - до полутора миллионов человек, и показатели первого квартала это подтверждают", - говорит атташе по туризму Посольства Турции в Украине Берата Йылдыз.

Он сообщил, что Стамбул посетило 109 918 украинцев, что на 15,1% больше предыдущего года.

Также управление аэропортов Анталии уже объявило данные за период январь-май, согласно которым Анталия приняла 155 772 туристов, что в сравнении с 2017 годом больше на 14%.

Напомним, в Турции запрещена работа сервиса вызова такси Uber.

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Теги публикации: Турция, туризм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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