В Турции запретили сервис вызова такси Uber

Uber запретили в интересах местной системы такси

В Турции запрещена работа сервиса вызова такси Uber. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

В частности, Эрдоган объяснил запрет Uber наличием собственной системы такси в Турции. Он также заявил, что не позволит иностранному перевозчику разрушить эту систему. Отметим, только Стамбул обслуживает около 18 тыс. традиционных такси.

До этого Uber прекратил деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии. Это связано с тем, что правила сервиса не соответствуют законодательству ряда европейских стран - отсутствие у работников такси лицензий на предоставление услуг, а также занижение тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber в партнерстве с NASA создадут пилотируемое летающее такси.