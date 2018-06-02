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В Турции запретили сервис вызова такси Uber

НовостиТелеком & IT    02.06.2018 - 08:39
Фото: Uber запретили в Турции (flickr.com/Pensa Brasil)
Фото: Uber запретили в Турции (flickr.com/Pensa Brasil)

Uber запретили в интересах местной системы такси

В Турции запрещена работа сервиса вызова такси Uber. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

В частности, Эрдоган объяснил запрет Uber наличием собственной системы такси в Турции. Он также заявил, что не позволит иностранному перевозчику разрушить эту систему. Отметим, только Стамбул обслуживает около 18 тыс. традиционных такси.

До этого Uber прекратил деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии. Это связано с тем, что правила сервиса не соответствуют законодательству ряда европейских стран - отсутствие у работников такси лицензий на предоставление услуг, а также занижение тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что Uber в партнерстве с NASA создадут пилотируемое летающее такси.

 

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Теги публикации: Турция, такси, Uber  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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