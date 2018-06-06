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Туреччину з початку року відвідали понад 186 тис. українців, - посольство

НовиниТуризм    06.06.2018 - 21:38
Фото: аеропорт Ататюрка в Стамбулі (ataturkairport.com)
Фото: аеропорт Ататюрка в Стамбулі (ataturkairport.com)

Лише у квітні 2018 року Туреччину відвідало майже 77 тис. українських  туристів

Турецьку Республіку за січень-квітень 2018 року відвідало понад 186 тис. громадян України. Про це із посиланням на Міністерство культури і туризму Туреччини повідомляє прес-офіс посольства Туреччини в Україні.

Зазначається, що ця цифра на 17,08% більша, ніж у аналогічному періоді 2017 року.

Лише у квітні 2018 року Туреччину відвідало 76 849 українських  туристів (зростання 20,5%).

"До кінця поточного року ми прогнозуємо збільшення турпотоку з України на 15% - до півтора мільйона осіб, і показники першого кварталу це підтверджують", - говорить аташе з туризму Посольства Туреччини в Україні Берата Йилдиз.

Він повідомив, що Стамбул відвідало 109 918 українців, що на 15,1% більше, ніж попереднього року.

Також управління аеропортів Анталії вже оголосило дані за період січень-травень, відповідно до яких Анталія прийняла 155 772 туристів, що у порівнянні з 2017 роком більше на 14%.

Нагадаємо, у Туреччині заборонено роботу сервісу виклику таксі Uber. 

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Теги публікації: Турция, туризм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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