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Турция ждет от переговоров Байдена и Путина снятия напряженности вокруг Украины

Новина українською →
Анкара, Четверг 30 декабря 2021 23:29
Турция ждет от переговоров Байдена и Путина снятия напряженности вокруг Украины Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Турции Мивлют Чавушоглу надеется, что после разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ситуация вокруг Украины нормализуется. Анкара также ожидает результатов от встреч в рамках Россия-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал 24 TV.

Он отметил, что власти Турции выступают за скорейшее смягчения ситуации в регионе.

"После этих контактов, проведенных по инициативе Москвы, мы надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться", - сказал Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.

Напомним, Эрдоган уже заявлял, что может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, так как у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой.

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