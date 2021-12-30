Турция ждет от переговоров Байдена и Путина снятия напряженности вокруг Украины

Глава МИД Турции Мивлют Чавушоглу надеется, что после разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ситуация вокруг Украины нормализуется. Анкара также ожидает результатов от встреч в рамках Россия-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал 24 TV.

Он отметил, что власти Турции выступают за скорейшее смягчения ситуации в регионе. "После этих контактов, проведенных по инициативе Москвы, мы надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться", - сказал Чавушоглу.