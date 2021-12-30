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Туреччина чекає від переговорів Байдена і Путіна зняття напруженості навколо України

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Анкара, Четвер 30 грудня 2021 23:29
Туреччина чекає від переговорів Байдена і Путіна зняття напруженості навколо України Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Туреччини Мівлют Чавушоглу сподівається, що після розмови президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена ситуація навколо України нормалізується. Анкара також очікує результатів від зустрічей в рамках Росія-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал 24 TV.

Він зазначив, що влада Туреччини виступає за якнайшвидше пом'якшення ситуації в регіоні.

"Після цих контактів, проведених з ініціативи Москви, ми сподіваємося на нормалізацію ситуації, пом'якшення. Необхідно зняти цю напруженість, вона не має тривати", - сказав Чавушоглу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий надати підтримку і запропонувати посередництво між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.

Нагадаємо, Ердоган вже заявляв, що може організувати переговори президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, оскільки в Анкари хороші відносини як з Києвом, так і Москвою.

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