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Турция заявила США о готовности содействовать урегулированию конфликта в Украине

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Анкара, Понедельник 10 января 2022 20:41
Турция заявила США о готовности содействовать урегулированию конфликта в Украине Фото: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель президента Турции Ибрагим Калин провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание BirGun.

"Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие оборонного сотрудничества. В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями относительно конфликта в Украине, протестов в Казахстане, нормализации процесса с Арменией, событий в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии", - рассказали изданию в администрации президента Турции.

Калин также рассказал Салливану о готовности Турции содействовать всеми возможными способами дипломатическому урегулированию конфликта в Украине. В ходе разговора также была подчеркнута важность вклада Турции в защиту территориальной целостности Украины.

Напомним, в прошлом декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между РФ и Украиной.

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