Турция заявила США о готовности содействовать урегулированию конфликта в Украине
Представитель президента Турции Ибрагим Калин провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание BirGun.
"Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие оборонного сотрудничества. В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями относительно конфликта в Украине, протестов в Казахстане, нормализации процесса с Арменией, событий в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии", - рассказали изданию в администрации президента Турции.
Калин также рассказал Салливану о готовности Турции содействовать всеми возможными способами дипломатическому урегулированию конфликта в Украине. В ходе разговора также была подчеркнута важность вклада Турции в защиту территориальной целостности Украины.
Напомним, в прошлом декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между РФ и Украиной.