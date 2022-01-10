Турция заявила США о готовности содействовать урегулированию конфликта в Украине

Представитель президента Турции Ибрагим Калин провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание BirGun .

"Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие оборонного сотрудничества. В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями относительно конфликта в Украине, протестов в Казахстане, нормализации процесса с Арменией, событий в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии", - рассказали изданию в администрации президента Турции.