Туреччина заявила США про готовність сприяти урегулюванню конфлікту в Україні

Представник президента Туреччини Ібрагім Калін провів телефонну розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони, зокрема, обговорили питання урегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання BirGun .

"Під час телефонної розмови обговорювалися політичні та економічні відносини та розвиток оборонного співробітництва. У рамках глобальних та регіональних питань відбувся обмін думками щодо конфлікту в Україні, протестів у Казахстані, процесу нормалізації з Вірменією, подій в Афганістані, Боснії-Герцеговині та Ефіопії", - розповіли виданню в адміністрації президента Туреччини.