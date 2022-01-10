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Туреччина заявила США про готовність сприяти урегулюванню конфлікту в Україні

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Анкара, Понеділок 10 січня 2022 20:41
Туреччина заявила США про готовність сприяти урегулюванню конфлікту в Україні Фото: речник президента Туреччини Ібрагім Калін (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Представник президента Туреччини Ібрагім Калін провів телефонну розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони, зокрема, обговорили питання урегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання BirGun.

"Під час телефонної розмови обговорювалися політичні та економічні відносини та розвиток оборонного співробітництва. У рамках глобальних та регіональних питань відбувся обмін думками щодо конфлікту в Україні, протестів у Казахстані, процесу нормалізації з Вірменією, подій в Афганістані, Боснії-Герцеговині та Ефіопії", - розповіли виданню в адміністрації президента Туреччини.

Калін також розповів Саллівану про готовність Туреччини сприяти всіма можливими способами дипломатичному урегулюванні конфлікту в Україні. В ході розмови також було підкреслено важливість внеску Туреччини у захист територіальної цілісності України.

Нагадаємо, минулого грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між РФ і Україною.

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