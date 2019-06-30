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Турция заявила о нападении на ее наблюдательный пункт в Сирии

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 01:27
Турция заявила о нападении на ее наблюдательный пункт в Сирии
Фото: турецкие военные (alsat-m.tv)

Турецкий военный объект в Сирии обстреляли из минометов

Министерство обороны Турции заявило в субботу, 29 июня, что турецкий наблюдательный пункт в северной части Сирии в районе Идлиб, подвергся обстрелу из минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также ведомство добавило, что жертв не было. Министерство заявило, что в ситуацию "немедленно вмешались" российские представители в регионе, чтобы остановить нападения. Однако турецкие военные подготовились к возможности "дать необходимый ответ" в случае повторения нападений.

Как пишет Reuters, в последнее время аналогичные нападения были совершены на турецкие наблюдательные посты в регионе. Один турецкий солдат был убит, также еще трое были ранены в ходе нападения в четверг, 28 июня.

Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в его стране, и Турция, которая давно поддерживает сторонников восстания против Асада, выступили соавтором соглашения о деэскалации в этом районе, которое действует с прошлого года.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G20 заявила, что в 2019 году планируется очередная встреча по ситуации в Сирии в стамбульском формате. До конца 2019 года должен состояться саммит лидеров Германии, Российской Федерации, Турции и Франции для обсуждения ситуации в Сирии.

Добавим, Организация Объединенных Наций запросила у России информацию о том, как она использует данные о расположении сирийских больниц. Подобные вопросы к России возникли в связи с серией авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали, в том числе, медицинские учреждения.

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